Проект обновления «Крестов» направят на госэкспертизу к осени 2026 года

На прошлой неделе комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга включил ансамбль «Крестов» в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Под охрану попали 15 зданий, в том числе два крестообразных корпуса, церковь Александра Невского, дом надзирателей, баня, кухня и больница. Два объекта — мастерские и хирургический барак — ранее не входили в состав ансамбля и были в него включены.