Нетаньяху получил от Трампа карт-бланш на атаку по Ирану: подробности

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать удары Израиля по иранской программе ракет. По сути, лидер Белого дома дал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху полный карт-бланш на возможные атаки по исламской республике. Об этом 15 февраля сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
«Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время встречи в Мар-а-Лаго в декабре, что поддержит израильские удары по программе баллистических ракет Ирана», — говорится в материале иностранного издания.
Американский лидер пообещал поддержать Израиль, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения. Высокопоставленные представители минобороны США и разведки обсуждают возможность поддержки новых ударов Израиля по Ирану.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уже до этого сыпал угрозами в адрес Тегерана. Он заявил, что «огромная, мощная, прекрасная армада» уже направилась к берегам Ирана. Будет ли это означать обязательные удары по исламскому государству, он не уточнил. Но при этом Трамп многозначно посоветовал Ирану не повторять судьбу Венесуэлы.