Нетаньяху получил от Трампа карт-бланш на атаку по Ирану: подробности

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уже до этого сыпал угрозами в адрес Тегерана. Он заявил, что «огромная, мощная, прекрасная армада» уже направилась к берегам Ирана. Будет ли это означать обязательные удары по исламскому государству, он не уточнил. Но при этом Трамп многозначно посоветовал Ирану не повторять судьбу Венесуэлы.