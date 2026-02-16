Тимур Батрутдинов публично признался Ольге Бузовой в любви в Новосибирске

В ходе разговора, слышимого всем присутствующим, Батрутдинов назвал Бузову «любовью всей своей жизни» и заявил, что «вся страна это знает». Он пообещал встретить её вечером в Москве с цветами и поздравить с Днём всех влюблённых, совпавшим, по его словам, с днём рождения.