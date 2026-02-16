Тимур Батрутдинов публично признался Ольге Бузовой в любви в Новосибирске

15 февраля, после презентации фильма «Равиоли Оли» в новосибирском кинотеатре «Победа», телеведущая Ольга Бузова получила неожиданный звонок от актёра и юмориста Тимура Батрутдинова прямо на глазах у журналистов, пишет Сиб.фм.
В ходе разговора, слышимого всем присутствующим, Батрутдинов назвал Бузову «любовью всей своей жизни» и заявил, что «вся страна это знает». Он пообещал встретить её вечером в Москве с цветами и поздравить с Днём всех влюблённых, совпавшим, по его словам, с днём рождения.
Бузова в ответ напомнила, что он уже забыл поздравить её накануне, и с улыбкой сообщила: «Теперь вся Сибирь знает, что я твоя любовь».
Звонок продлился менее минуты, но стал главным событием пресс-подхода. После него один из журналистов заявил: «Кажется, у нас уже есть эксклюзив».
Отношения Бузовой и Батрутдинова давно находятся в поле зрения СМИ, однако столь открытое признание в официальной обстановке стало беспрецедентным.
