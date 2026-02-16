Ричмонд
Хаминский напомнил россиянам о праве получать помощь в частных клиниках по ОМС

Россияне имеют полное право получать лечение в частных клиниках по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом напомнил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, документ обязаны принимать во всех организациях, которые участвуют в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания помощи. При этом обратиться за помощью в клиники можно по всей территории страны — место выдачи полиса роли не играет.

— Проверить, работает ли конкретная клиника по ОМС, можно на сайте территориального фонда ОМС (ТФОМС) региона или на информационном стенде в самой клинике, — добавил эксперт.

Хаминский подчеркнул, что для обращения в частную клинику по ОМС россиянам необходимо убедиться, что она включена в реестр организаций, работающих в системе, передает агентство «Прайм».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 2 февраля сообщил, что средняя сумма, выделенная на лечение пациента в рамках программы ОМС, в этом году выросла до 24 922,9 рубля.