Туристка замерзла насмерть в морозильной камере супермаркета в США

В США в морозильной камере супермаркета в Майами обнаружили погибшую туристку из Никарагуа, сообщает The New York Post. Тело 32-летней Хелен Массиелл Гарай Санчес, матери двоих детей, в декабре 2025 года нашел сотрудник магазина, подробности дела стали известны позже.
Следствие установило, что в момент смерти женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полиция также отметила, что дверь холодильной камеры не была заперта и была оснащена аварийным механизмом открывания.
По данным правоохранителей, Санчес одна ходила по магазину, а затем оказалась в служебной зоне. До сих пор не установлено, попала ли она в морозильную камеру случайно или зашла туда намеренно. Причиной смерти названо переохлаждение, признаков насильственной гибели не выявлено.
Семья погибшей подала иск на 50 миллионов долларов к сети супермаркетов и управляющему магазина, заявив, что торговая точка не обеспечила безопасность посетителей, передает издание.
Ранее в кустах рядом с оживленной набережной Нью-Йорка обнаружили человеческий череп и кости. Правоохранители пока не установили личность человека, которому они принадлежат.