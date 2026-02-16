Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка замерзла насмерть в морозильной камере супермаркета в США

В США в морозильной камере супермаркета в Майами обнаружили погибшую туристку из Никарагуа, сообщает The New York Post. Тело 32-летней Хелен Массиелл Гарай Санчес, матери двоих детей, в декабре 2025 года нашел сотрудник магазина, подробности дела стали известны позже.

В США в морозильной камере супермаркета в Майами обнаружили погибшую туристку из Никарагуа, сообщает The New York Post. Тело 32-летней Хелен Массиелл Гарай Санчес, матери двоих детей, в декабре 2025 года нашел сотрудник магазина, подробности дела стали известны позже.

Следствие установило, что в момент смерти женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полиция также отметила, что дверь холодильной камеры не была заперта и была оснащена аварийным механизмом открывания.

По данным правоохранителей, Санчес одна ходила по магазину, а затем оказалась в служебной зоне. До сих пор не установлено, попала ли она в морозильную камеру случайно или зашла туда намеренно. Причиной смерти названо переохлаждение, признаков насильственной гибели не выявлено.

Семья погибшей подала иск на 50 миллионов долларов к сети супермаркетов и управляющему магазина, заявив, что торговая точка не обеспечила безопасность посетителей, передает издание.

Ранее в кустах рядом с оживленной набережной Нью-Йорка обнаружили человеческий череп и кости. Правоохранители пока не установили личность человека, которому они принадлежат.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше