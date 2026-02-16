Туристка замерзла насмерть в морозильной камере супермаркета в США

По данным правоохранителей, Санчес одна ходила по магазину, а затем оказалась в служебной зоне. До сих пор не установлено, попала ли она в морозильную камеру случайно или зашла туда намеренно. Причиной смерти названо переохлаждение, признаков насильственной гибели не выявлено.