23 февраля 2026 в Иркутске. Полная программа на День защитника Отечества

В Иркутске 23 февраля 2026 отметят День защитника Отечества. Для жителей и гостей города подготовлена обширная праздничная программа — мастер-классы по сборке оружия, концерты, спектакли и даже показательные выступления кинологов. Полная программа на День защитника Отечества — в материале irk.aif.ru.
23 февраля 2026 в Иркутске: оружие, техника и служебные собаки.
Одной из самых зрелищных площадок станет питомник «К-9» (ул. Карпинская, 125). В 13:00 здесь начнутся показательные выступления ветеранов спецназа и кинологов со служебными собаками. Гостей ждет реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, сборка-разборка автомата Калашникова и знакомство с военной техникой. Для детей организаторы приготовили конкурсы и викторины. Катание на БТР и БРДМ обещают юным гостям, которые подготовят рисунок или творческий номер.
Продолжить «оружейную» тему можно в Краеведческом музее (ул. Карла Маркса, 2). Здесь с 10:00 до 18:00 пройдет программа «Славе — не меркнуть, традициям — жить!» с мастер-классом по сборке-разборке оружия. Мероприятие можно посетить по Пушкинской карте.
23 февраля 2026 в Иркутске: театр и музыка для души.
Для любителей театральных постановок драмтеатр им. Охлопкова (ул. Карла Маркса, 14) 22 февраля в 18:00 представит музыкально-поэтический спектакль «Под управлением любви», посвященный Булату Окуджаве.
В ТЮЗе им. Вампилова (ул. Ленина, 23) 23 февраля в 14:00 покажут моноспектакль «Женщина и война. Приказ — жить!» по воспоминаниям ветеранов. Это дань памяти женщинам, ковавшим Победу.
А музыкальный театр им. Загурского (ул. Седова, 29) 22 февраля в 18:00 приглашает на оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь».
23 февраля 2026 в Иркутске: активный отдых и познавательные лекции.
Интересную программу подготовил ледокол «Ангара» (пр. Маршала Жукова, 36А/1). 22 февраля с 11:00 до 18:00 здесь пройдет мероприятие «Есть такая профессия — Родину защищать» от организации «Святослав». Гостей научат основам саперного дела и тактической медицины в полевых условиях.
Иркутский зоосад (ул. Кольцова, 93) 23 февраля с 13:00 до 17:00 ждет гостей на программу «Животные-герои» с викторинами и мастер-классом «Открытка для папы». Завершится праздник активными играми на свежем воздухе. Всем мужчинам и служившим женщинам — скидка на билет.
Филиал краеведческого музея «Окно в Азию» (ул. 3-го Июля, 21Б) проведет лекцию о полководцах и батальной живописи. Начало в 15:00.
Также продолжает работу выставка графики Даши Намдакова «Тушь» в галерее современного искусства (ул. Октябрьской Революции, 3). А завершить вечер 23 февраля можно стендап-концертом комиков из Сибири в клубе Doka (ул. Байкальская, 244а). Начало в 18:00.