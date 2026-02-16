23 февраля 2026 в Иркутске. Полная программа на День защитника Отечества

Одной из самых зрелищных площадок станет питомник «К-9» (ул. Карпинская, 125). В 13:00 здесь начнутся показательные выступления ветеранов спецназа и кинологов со служебными собаками. Гостей ждет реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, сборка-разборка автомата Калашникова и знакомство с военной техникой. Для детей организаторы приготовили конкурсы и викторины. Катание на БТР и БРДМ обещают юным гостям, которые подготовят рисунок или творческий номер.