В Новосибирске заливает улицу Русскую нечистотами из бесхозного коллектора

Как рассказали горожане с улицы Русской, источником зловония является протекающий коллектор, расположенный между домами 38 и 40. Труба от него тянется к насосной станции на улице Вахтангова, однако на протяжении многих лет объект остается бесхозным и не ставится на баланс ни одной из служб. В результате вонючая вода беспрепятственно разливается по округе, доставляя неудобства местным жителям и нанося ущерб экологии заводы.