В Новосибирске заливает улицу Русскую нечистотами из бесхозного коллектора

Жители Новосибирска бьют тревогу из-за многолетней экологической проблемы в микрорайоне Утиная заводь. Нечистоты из бесхозного колодца заливают придомовые территории и отравляют окружающую среду, сообщает телеграм-канал «Mash Siberia».
Как рассказали горожане с улицы Русской, источником зловония является протекающий коллектор, расположенный между домами 38 и 40. Труба от него тянется к насосной станции на улице Вахтангова, однако на протяжении многих лет объект остается бесхозным и не ставится на баланс ни одной из служб. В результате вонючая вода беспрепятственно разливается по округе, доставляя неудобства местным жителям и нанося ущерб экологии заводы.
Жители обратились за помощью к платформе «Решаем вместе» с требованием наконец поставить проблемный колодец на учёт и устранить утечку.