Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске заливает улицу Русскую нечистотами из бесхозного коллектора

Жители обратились за помощью к платформе «Решаем вместе» с требованием наконец поставить проблемный колодец на учёт и устранить утечку.

Источник: Om1 Новосибирск

Жители Новосибирска бьют тревогу из-за многолетней экологической проблемы в микрорайоне Утиная заводь. Нечистоты из бесхозного колодца заливают придомовые территории и отравляют окружающую среду, сообщает телеграм-канал «Mash Siberia».

Как рассказали горожане с улицы Русской, источником зловония является протекающий коллектор, расположенный между домами 38 и 40. Труба от него тянется к насосной станции на улице Вахтангова, однако на протяжении многих лет объект остается бесхозным и не ставится на баланс ни одной из служб. В результате вонючая вода беспрепятственно разливается по округе, доставляя неудобства местным жителям и нанося ущерб экологии заводы.

Жители обратились за помощью к платформе «Решаем вместе» с требованием наконец поставить проблемный колодец на учёт и устранить утечку.