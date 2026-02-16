Доктор Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа

Врач и телеведущий Александр Мясников озвучил неожиданную причину сердечных приступов у здоровых людей.
В разделе «Вопросы от доктора» Мясников поинтересовался у участницы программы, может ли сильное радостное переживание вызвать сердечный приступ. Хотя женщина ответила отрицательно, врач с ней не согласился.
Доктор объяснил, что внезапный стресс, даже положительный, особенно у женщин, может спровоцировать синдром такоцубо, известный как «синдром разбитого сердца».
«Сильный стресс, в том числе позитивный, может стать причиной сердечного приступа, даже если сосуды и сердце абсолютно здоровы», — отметил он. Мясников также подчеркнул, что этот синдром может привести к летальному исходу.
Ранее сообщалось, что резкое погружение в ледяную купель или сугроб после посещения бани может привести к инфаркту, инсульту и холодовому шоку.