Доктор Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа

Опасное для жизни состояние может вызвать синдром такоцубо, или так называемый «синдром разбитого сердца», заявил Александр Мясников.

Источник: Аргументы и факты

Врач и телеведущий Александр Мясников озвучил неожиданную причину сердечных приступов у здоровых людей.

В разделе «Вопросы от доктора» Мясников поинтересовался у участницы программы, может ли сильное радостное переживание вызвать сердечный приступ. Хотя женщина ответила отрицательно, врач с ней не согласился.

Доктор объяснил, что внезапный стресс, даже положительный, особенно у женщин, может спровоцировать синдром такоцубо, известный как «синдром разбитого сердца».

«Сильный стресс, в том числе позитивный, может стать причиной сердечного приступа, даже если сосуды и сердце абсолютно здоровы», — отметил он. Мясников также подчеркнул, что этот синдром может привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что резкое погружение в ледяную купель или сугроб после посещения бани может привести к инфаркту, инсульту и холодовому шоку.