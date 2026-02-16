По 20 предметам: омским школам не хватает сотен педагогов

Городским департаментом образования раскрыта информация о нехватке педагогов в омских школах, по состоянию на 15 января 2026 года. На указанную дату заявлено 481 педагогическая вакансия по 20 предметам.
Наибольшая незакрытая потребность у школ в учителях математики: в общей сложности не хватает 60 таких педагогов. Также значительным можно назвать число требующихся учителей русского языка и литературы — 51 специалист, английского языка — 47 кадров, а также учителей начальных классов — 43 человека.
В свою очередь, в детских садах, по состоянию на 15 января 2026 года, не хватает 137 воспитателей, тогда как общее количество имеющихся педагогических вакансий — 194.