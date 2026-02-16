Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По 20 предметам: омским школам не хватает сотен педагогов

Каких педагогов не хватает омским школам.

Источник: Freepik

Городским департаментом образования раскрыта информация о нехватке педагогов в омских школах, по состоянию на 15 января 2026 года. На указанную дату заявлено 481 педагогическая вакансия по 20 предметам.

Наибольшая незакрытая потребность у школ в учителях математики: в общей сложности не хватает 60 таких педагогов. Также значительным можно назвать число требующихся учителей русского языка и литературы — 51 специалист, английского языка — 47 кадров, а также учителей начальных классов — 43 человека.

В свою очередь, в детских садах, по состоянию на 15 января 2026 года, не хватает 137 воспитателей, тогда как общее количество имеющихся педагогических вакансий — 194.