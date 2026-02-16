Новое кладбище площадью 77 гектаров может появиться в Красноярске

Департамент муниципального имущества и земельных отношений направил в краевое министерство сельского хозяйства ходатайство о переводе двух смежных участков площадью 77 гектаров в категорию, разрешающую использование под кладбище. Ходатайство было одобрено.
В 2022 году подобное обращение было отклонено, так как генеральный план сельсовета не предусматривал изменения категории земель. Вопрос стал актуальным после внесения корректировок в план в прошлом году.
Сейчас идут работы по изменению Правил землепользования и застройки Солонцовского сельсовета. Вопрос об утверждении решения будет вынесен на рассмотрение депутатов Горсовета, сообщает мэрия. Если депутаты поддержат инициативу, участки будут переданы МКУ «УДИБ» для организации нового кладбища.
16+