Новое кладбище площадью 77 гектаров может появиться в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе планируется обустроить новое кладбище на территории Солонцовского сельсовета в районе улицы Кразовской и Енисейского тракта.

Источник: НИА Красноярск

Департамент муниципального имущества и земельных отношений направил в краевое министерство сельского хозяйства ходатайство о переводе двух смежных участков площадью 77 гектаров в категорию, разрешающую использование под кладбище. Ходатайство было одобрено.

В 2022 году подобное обращение было отклонено, так как генеральный план сельсовета не предусматривал изменения категории земель. Вопрос стал актуальным после внесения корректировок в план в прошлом году.

Сейчас идут работы по изменению Правил землепользования и застройки Солонцовского сельсовета. Вопрос об утверждении решения будет вынесен на рассмотрение депутатов Горсовета, сообщает мэрия. Если депутаты поддержат инициативу, участки будут переданы МКУ «УДИБ» для организации нового кладбища.

