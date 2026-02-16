Блины, корюшка и проводы зимы: в Приморье с размахом стартовала Масленичная неделя

«Масленичная неделя объединяет жителей края вокруг традиций, передающихся из поколения в поколение. Учреждения культуры создают атмосферу настоящего народного праздника — с песнями, играми, угощениями и живым общением. Такие мероприятия способствуют сохранению культурного наследия и укрепляют чувство общности и преемственности традиций», — отметила заместитель Председателя Правительства Приморского края — министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.
К организации праздника подключилась обширная сеть учреждений культуры: от театров и музеев до библиотек и домов культуры. Для гостей приготовили фольклорные посиделки, кулинарные поединки, ярмарочные ряды и театрализованные представления. Особый упор сделан на создание семейной атмосферы и вовлечение детей в народные традиции. Эпицентром событий традиционно станет Владивосток, где на Спортивной набережной 22 февраля развернется масштабное действо с участием фольклорных коллективов и интерактивных площадок. Кроме того, в краевой филармонии 21 февраля представят концерт «Как на Масленой неделе», а на следующий день юных зрителей ждет интерактивный проект «Ух, ты блин!».
Главной премьерой этого года станет фестиваль «Рыбацкая Масленица», который объединит народные традиции с гастрономическим праздником. 22 февраля у Национального центра «Россия» для всех желающих будут готовить уху и свежую корюшку. В программе заявлено шествие ряженых и мастер-классы по росписи пряников.
В правительстве Приморского края подчеркнули значимость события для сохранения культурного кода региона.