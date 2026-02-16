Блины, корюшка и проводы зимы: в Приморье с размахом стартовала Масленичная неделя

К организации праздника подключилась обширная сеть учреждений культуры: от театров и музеев до библиотек и домов культуры. Для гостей приготовили фольклорные посиделки, кулинарные поединки, ярмарочные ряды и театрализованные представления. Особый упор сделан на создание семейной атмосферы и вовлечение детей в народные традиции. Эпицентром событий традиционно станет Владивосток, где на Спортивной набережной 22 февраля развернется масштабное действо с участием фольклорных коллективов и интерактивных площадок. Кроме того, в краевой филармонии 21 февраля представят концерт «Как на Масленой неделе», а на следующий день юных зрителей ждет интерактивный проект «Ух, ты блин!».