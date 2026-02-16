За сутки в Ростовской области пожарные ликвидировали восемь техногенных пожаров

За минувшие сутки, 15 февраля, пожарно-спасательные службы Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров. Кроме того, специалисты дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Всего выезжали 112 человек, было задействовано 28 единиц специализированной техники.
Ранее сообщалось, что днем 15 февраля в районе дома № 70 на 29-й линии произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Омода» на перекрестке не предоставил преимущество в движении отечественной «ВАЗ 2110». От удара иномарка опрокинулась. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель перевернувшегося транспортного средства, к счастью, не пострадал.
