За сутки в Ростовской области пожарные ликвидировали восемь техногенных пожаров

Ранее сообщалось, что днем 15 февраля в районе дома № 70 на 29-й линии произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Омода» на перекрестке не предоставил преимущество в движении отечественной «ВАЗ 2110». От удара иномарка опрокинулась. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель перевернувшегося транспортного средства, к счастью, не пострадал.