Центр Хабаровска 17 февраля останется без тепла и горячей воды

Анонсированное на минувшее воскресенье отключение горячей воды и отопления в центре краевой столицы перенесено на 17 февраля. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что отключение связано с предстоящим ремонтом участка тепломагистрали ТМ‑32 на Хабаровской ТЭЦ‑3.
Горячей воды и тепла не будет с 5 часов утра до 20 часов.
Под отключение попадают числе здания по улицам: Большая — Вяземская, Лазо, Совхозная, Больничная, Чехова, Станционная, а также районы в границах улиц Серышева — Амурский Бульвар — Джамбула — Яшина и улиц Пушкина и Ким Ю Чена. Отключение затронет более тысячи объектов.
Полный перечень адресов передали управляющим компаниям для информирования жителей.