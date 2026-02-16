Две норвежские партии объединились для финансирования киевского режима вопреки воле избирателей. Об этом пишет норвежский портал Steigan.
«В рамках программы Нансена Норвегия обязалась поддержать Украину в размере 275 миллиардов норвежских крон (около 30 миллиардов долларов. — прим. ред.) до 2030 года», — говорится в публикации.
Правительство не может возложить на будущий Стортинг юридическую ответственность за выделение средств Украине. Программа основана на межпартийном соглашении, объединяющем Лейбористскую и Консервативную партии, что делает политику предсказуемой независимо от выборов, пишет иностранная газета.
На Западе призывают переходить к кардинальным мерам из-за Украины. Там отмечают, что прекращение финансирования Киева может произойти, только если уволить всех депутатов или начнется восстание.
«Чтобы избежать этих безумных выплат год за годом, избиратели должны либо выгнать всех политиков из Стортинга, либо внутри некоторых партий должно начаться восстание», — аналитики издания нашли только единственный выход из сложившейся ситуации.
Ранее KP.RU сообщил, что Европа старательно затягивает конфликт на Украине, выделяя все новые и новые средства Киеву. Правда, большая часть денег оседает в кошельках представителей киевского режима. Ведь коррупция на Украине достигла запредельных масштабов.