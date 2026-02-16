Воспитывалась бабушкой в ауле: казахстанка оказалась в трудной ситуации

Как сообщается на официальном сайте ведомства, женщина выросла без родителей и с детства воспитывалась бабушкой в ауле. Из-за жизненных обстоятельств она не была своевременно документирована. На протяжении всей жизни у нее не было удостоверения личности, что значительно ограничивало ее доступ к государственным услугам, социальной поддержке и трудоустройству.
При координирующей поддержке прокуратуры ей была оказана помощь в сборе и оформлении необходимых документов, а также организовано взаимодействие с уполномоченными государственными органами. В результате она впервые получила удостоверение личности, что восстановило ее правовой статус как гражданки Республики Казахстан.
«Деятельность органов прокуратуры имеет важное социальное значение, так как направлена на оказание адресной правовой помощи гражданам, находящимся в уязвимом положении. Работа по защите прав граждан и укреплению принципов социальной справедливости будет продолжена», — отметили в надзорном органе.