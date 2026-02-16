Воспитывалась бабушкой в ауле: казахстанка оказалась в трудной ситуации

Как сообщается на официальном сайте ведомства, женщина выросла без родителей и с детства воспитывалась бабушкой в ауле. Из-за жизненных обстоятельств она не была своевременно документирована. На протяжении всей жизни у нее не было удостоверения личности, что значительно ограничивало ее доступ к государственным услугам, социальной поддержке и трудоустройству.