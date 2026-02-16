«Нас пригласили, чтобы убить»: Тарасова оценила судейство на Олимпиаде в Италии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила Олимпиаду в Италии фразой «нас пригласили, чтобы убить». Свое мнение она высказала в беседе с журналистами.
— Отвечать за чужих несправедливых людей невозможно. А то, что они несправедливы, мы уже увидели по Гуменнику. Нас пригласили на Олимпиаду, чтобы убить, но мы не убьемся и будем работать дальше, — сказала она.
Тарасова добавила, что ждет хорошего выступления от российской фигуристки Аделии Петросян, несмотря на несправедливое судейство в этом виде спорта на соревнованиях.
— Мне хотелось бы, чтобы ее судили честно. Но даже смешно об этом говорить! — цитирует тренера издание «Спорт-Экспресс».
До этого российская спортсменка пропустила первую тренировку на Играх в Италии. 18-летняя фигуристка прилетела в Милан 15 февраля. Вечером в этот же день на льду проходило первое занятие.
Фигурист Петр Гуменник тем временем достаточно успешно выступил с произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. Судьи оценили его прокат в 184,49 балла.