Академик РАН Денис Логунов: Мы вступили в эпоху повышенного риска эпидемий

Недавно в России были зафиксированы случаи оспы обезьян и лихорадки Чикунгунья, а из-за рубежа поступают новости о заражениях птичьим гриппом. Вирусы будто бы пошли в атаку на человечество. Ведущий российский ученый, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Денис Логунов прокомментировал эту тему для KP.RU.