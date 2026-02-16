Академик РАН Денис Логунов: Мы вступили в эпоху повышенного риска эпидемий

Недавно в России были зафиксированы случаи оспы обезьян и лихорадки Чикунгунья, а из-за рубежа поступают новости о заражениях птичьим гриппом. Вирусы будто бы пошли в атаку на человечество. Ведущий российский ученый, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Денис Логунов прокомментировал эту тему для KP.RU.
«Мы действительно вступили в эпоху повышенного риска эпидемий. Численность человечества очень велика, люди расселились по всей планете. И очень быстро перемещаются», — заявил Логунов.
Академик отметил, что единичные случаи инфицирования могут быстро перерасти во вспышки из-за природных очагов заболеваний, инфицированных животных и насекомых-переносчиков. Он также подчеркнул, что предсказать возникновение нового суперпатогена и пандемии «болезни Х» сложно.
На вопрос о природе потенциального суперпатогена Логунов ответил, что наибольшие шансы на пандемию имеют вирусы из-за их способности быстро размножаться и распространяться. В истории известны эпидемии бактериальных заболеваний, таких как чума и холера, но вирусные инфекции чаще приводят к пандемиям.
