7 секретов еврейских бабушек, которые в 70 выглядят счастливее, чем вы в 40! Узнайте почему

Семьдесят лет — это не приговор и не конец. Это возраст, когда наконец-то можно отпустить всё лишнее и сосредоточиться на главном. Еврейская мудрость не обещает вечной молодости или безоблачного счастья. Она предлагает другое: достоинство, спокойствие, умение ценить жизнь такой, какая она есть. И, как ни странно, именно эти простые принципы делают зрелые годы по-настоящему прекрасными. Не для всех, конечно. Только для тех, кто готов прекратить погоню за внешним и обратиться к внутреннему. Только для тех, кто понимает: мудрость не приходит сама — её нужно выбирать каждый день. А пока думаете, светит ли вам достойная старость, вы можете узнать на Life.ru, кем были в прошлой жизни.