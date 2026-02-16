В Черемхове состоялся старт массовой гонки «Лыжня России»

В Черемхове 14 февраля 2026 года состоялся старт массовой гонки «Лыжня России». Для участников праздника организовали интерактивные площадки, зону питания с чаем и кашей.
— Второй год подряд центральный старт лыжни в Иркутской области принимает Черемхово. В таких мероприятиях участвуют спортсмены, школьники, студенты, трудовые коллективы, любители активного образа жизни, — подчеркнул заместитель спорта Приангарья Владимир Удовенко.
Спортсмены до 18 лет преодолевали 5-километровую дистанцию, а старшие — 10 километров. В категории девушек до 18 лет на дистанции пять километров весь пьедестал заняли участницы из Зимы и Черемхова: золото у Александры Тимербулатовой, серебро у Маргариты Черепковой и бронза у Елизаветы Звягиной. Среди парней до 18 лет на той же дистанции весь призовой фонд достался спортсменам из Черемхова: Руслану Зайнулину, Александру Загузину и Ивану Тараканову.
Анна Загузина стала лучшей на 10-километровой дистанции среди женщин. А у мужчин золото в этой гонке у Николая Щербака. Серебро досталось Александру Охотину, а бронза у Александра Киреева из Аларского района.