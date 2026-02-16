В Черемхове состоялся старт массовой гонки «Лыжня России»

Спортсмены до 18 лет преодолевали 5-километровую дистанцию, а старшие — 10 километров. В категории девушек до 18 лет на дистанции пять километров весь пьедестал заняли участницы из Зимы и Черемхова: золото у Александры Тимербулатовой, серебро у Маргариты Черепковой и бронза у Елизаветы Звягиной. Среди парней до 18 лет на той же дистанции весь призовой фонд достался спортсменам из Черемхова: Руслану Зайнулину, Александру Загузину и Ивану Тараканову.