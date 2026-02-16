Создан сверхчувствительный к газам материал на основе карбида вольфрама

Как подчеркнули в Минобрнауки, изобретение позволит быстро определять наличие вредных или опасных веществ в системах мониторинга окружающей среды, «умного дома» и «умного города», в интернете вещей и интеллектуальной электронике. Разработанный материал планируется использовать на экспериментальной установке «электронный нос», которая распознает газовые среды в атмосфере подобно биологическому обонянию. Функцию рецептора в установке выполняет нанесенный на мультиэлектродный чип материал, который изменяет электрические характеристики при контакте с молекулами газа. Ученые полагают, что разработка открывает перспективы для создания нового поколения малогабаритных «умных» датчиков, которые будут потреблять минимум энергии, отличаться высокой чувствительностью и возможностью гибкой настройки под различные прикладные задачи.