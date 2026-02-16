Академик РАН Денис Логунов рассказал, насколько можно продлить жизнь людей

По словам Логунова, сегодня мы уже не можем достичь столь значительного увеличения продолжительности жизни. Теперь наша цель — не десятилетия, а годы, причем такие, чтобы они были качественными и здоровыми. Для того чтобы продлить жизнь каждого человека на 4−5 лет, требуются гораздо более значительные инвестиции, чем те, что были вложены в создание антибиотиков. Это связано с тем, что с увеличением продолжительности жизни возникают более сложные проблемы со здоровьем, требующие новых технологий в медицине и развития социальной сферы. При этом предельный возраст, который может достичь человек, остаётся неизменным.