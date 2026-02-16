Академик РАН Денис Логунов рассказал, насколько можно продлить жизнь людей

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН и доктор биологических наук Денис Логунов рассказал в интервью KP.RU о возможности продления человеческой жизни и о том, насколько это реально.
«К длительности жизни людей уже добавились десятки лет благодаря таким глобальным прорывам, как изобретение антибиотиков, массовая вакцинация (она позволила искоренить натуральную оспу, взять под контроль многие другие инфекции), санитарно-эпидемические мероприятия, снижение детской смертности. Мы сделали огромный скачок в продлении средней продолжительности жизни от 35 лет где-нибудь в XV веке до 75, а в некоторых странах и свыше 80 лет. Возможности для столь мощного рывка исчерпаны. Теперь мы боремся не за десятилетия, а за годы жизни», — считает академик.
По словам Логунова, сегодня мы уже не можем достичь столь значительного увеличения продолжительности жизни. Теперь наша цель — не десятилетия, а годы, причем такие, чтобы они были качественными и здоровыми. Для того чтобы продлить жизнь каждого человека на 4−5 лет, требуются гораздо более значительные инвестиции, чем те, что были вложены в создание антибиотиков. Это связано с тем, что с увеличением продолжительности жизни возникают более сложные проблемы со здоровьем, требующие новых технологий в медицине и развития социальной сферы. При этом предельный возраст, который может достичь человек, остаётся неизменным.
Учёный согласился с тем, что генетика играет важную роль в продолжительности жизни. Однако, если у человека есть наследственная форма дислипидемии, при которой нарушается липидный обмен и повышается уровень холестерина в крови, то вряд ли он сможет прожить 120 лет. Кроме генетики, огромное значение имеет образ жизни человека.
В целом продолжительность жизни зависит от множества факторов, которые взаимодействуют друг с другом. Сегодня, глядя на 60-летнего человека, невозможно точно определить, проживёт ли он 120 лет или нет. И продлить жизнь на 40−50 лет, к сожалению, пока невозможно.
Ранее KP.RU сообщил, что средняя продолжительность жизни в современной России составляет 74,2 года.