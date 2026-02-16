Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 16 февраля 2026: На индексации пенсий власти Молдовы заработают 244 миллиона; на Молдову идут морозы, снегопады и жуткий гололед; Молдову вообще могут не взять в Евросоюз

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 16 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 16 февраля 2026:

1. На индексации пенсий правительство ПАС заработает 244 миллиона: Пенсионеров Молдовы в очередной раз обобрали.

2. Кошмар возвращается: На Молдову идут морозы, снегопады и жуткий гололед.

3. «Только очень глупый политик может продолжать верить в то, что Молдову когда-то вообще возьмут в ЕС»: Как политические мошенники впаривали предвыборный лозунг EU-2028.

4. Власть Молдовы живет в какой-то параллельной Вселенной: Для нее заоблачные суммы в коммунальных платежках — это «кампания по очернению», а силовой захват церкви в Деренеу — невмешательство.

5. Дожили: Самым красивым подарком на День влюбленных в Молдове стала оплата счета за газ.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».

В посте на Facebook Михалаке поставила под сомнение обязанность приносить извинения и потребовала, в свою очередь, моральной и материальной компенсации от Майи Санду (далее…).

Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».

Политик выступила с жёсткой критикой поведения европейских чиновников и Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности (далее…).

Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.

Страна уже несколько лет последовательно обрубает связи в рамках СНГ, выходит из соглашений, обещая взамен двусторонние договорённости и новые рынки, на деле — старые рынки теряются, новые не успевают появиться (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше