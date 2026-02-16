Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 16 февраля 2026:
1. На индексации пенсий правительство ПАС заработает 244 миллиона: Пенсионеров Молдовы в очередной раз обобрали.
2. Кошмар возвращается: На Молдову идут морозы, снегопады и жуткий гололед.
3. «Только очень глупый политик может продолжать верить в то, что Молдову когда-то вообще возьмут в ЕС»: Как политические мошенники впаривали предвыборный лозунг EU-2028.
4. Власть Молдовы живет в какой-то параллельной Вселенной: Для нее заоблачные суммы в коммунальных платежках — это «кампания по очернению», а силовой захват церкви в Деренеу — невмешательство.
5. Дожили: Самым красивым подарком на День влюбленных в Молдове стала оплата счета за газ.
Анна Михалаке, односельчанка Санду, которую осудили за то, что она назвала деда президентки Молдовы доносчиком и стукачом: «Я не буду извиняться и сама подаю в суд на главу государства».
В посте на Facebook Михалаке поставила под сомнение обязанность приносить извинения и потребовала, в свою очередь, моральной и материальной компенсации от Майи Санду (далее…).
Фуртунэ о похождениях Санду в Мюнхене: «Когда нет позвоночника — остается бегать за американцами и радоваться хоть каким-то аплодисментам».
Политик выступила с жёсткой критикой поведения европейских чиновников и Майи Санду на Мюнхенской конференции по безопасности (далее…).
Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает.
Страна уже несколько лет последовательно обрубает связи в рамках СНГ, выходит из соглашений, обещая взамен двусторонние договорённости и новые рынки, на деле — старые рынки теряются, новые не успевают появиться (далее…).