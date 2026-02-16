Газета NYT показала спутниковые снимки секретных ядерных объектов в Китае

The New York Times сообщила, что спутниковые снимки секретных ядерных объектов на юго-западе Китая свидетельствуют о расширении арсенала Пекина на фоне ослабления глобальных механизмов сдерживания ядерного оружия.
По данным издания, на фотографиях видны комплексы в долинах Цитонг и Пинтонг в провинции Сычуань, построенные около 60 лет назад в рамках проекта Мао Цзэдуна «Третий фронт», направленного на защиту стратегических объектов от возможных ударов США или СССР. Американские эксперты полагают, что сейчас там могут производиться плутониевые сердечники для ядерных боеголовок.
Эксперт по геопространственной разведке Ренни Бабиарц отметил, что изменения на этих объектах фиксировались и ранее, однако с 2019 года модернизация заметно ускорилась.
По его оценке, архитектура комплекса в Пинтонге напоминает Лос-Аламосскую национальную лабораторию в США, а новые сооружения в Цитонге могут использоваться для испытаний химических соединений, необходимых для запуска цепной реакции в ядерных материалах, передает газета.
Ранее заместителя лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Центральном военном совете Китая Чжан Юся подозревали в передаче Соединенным Штатам информации о программе ядерного оружия страны.