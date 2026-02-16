Газета NYT показала спутниковые снимки секретных ядерных объектов в Китае

По данным издания, на фотографиях видны комплексы в долинах Цитонг и Пинтонг в провинции Сычуань, построенные около 60 лет назад в рамках проекта Мао Цзэдуна «Третий фронт», направленного на защиту стратегических объектов от возможных ударов США или СССР. Американские эксперты полагают, что сейчас там могут производиться плутониевые сердечники для ядерных боеголовок.