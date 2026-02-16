Директор Центра Гамалеи Логунов рассказал о разработке вакцины от оспы обезьян

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН и доктор биологических наук Денис Логунов сообщил в интервью KP.RU о наличии в стране наработок вакцин против оспы обезьян, лихорадки Западного Нила и прочих опасных заболеваний.
«У нас на разных стадиях разработки есть “консервы” вакцин против пандемического вируса гриппа H5N1 (птичий грипп), лихорадок Западного Нила, оспы обезьян, Ласса, Марбург. Разработана вакцина-кандидат нового поколения против клещевого энцефалита», — говорит Логунов.
Эти вакцины уже прошли проверку на безопасность и эффективность на животных, а у добровольцев подтверждено формирование высокого уровня антител против соответствующей инфекции. Образцы сыворотки крови также тестируются в лаборатории, чтобы убедиться в нейтрализации вируса.
Для вывода вакцин на рынок осталось провести только третью фазу клинических исследований, которая включает проверку в условиях распространения заболевания.
