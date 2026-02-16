Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Облачная погода, метели и до минус 12 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погоды в столице будет формировать северная периферия активного балканского циклона, центр которого в середине дня выйдет на восток Черноземья. Погода будет облачная, пройдет снег, местами возможны метели. На юге Московской области и в Новой Москве снег и метели местами будут сильными. Днем в столице — минус 10 — минус 12 градусов, по области — от 9 до 14 градусов мороза, такие значения на шесть-семь градусов ниже климатической нормы», — рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-восточный 5−10 метров в секунду, порывистый.
«Атмосферное давление будет в первой половину дня падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Во второй половине дня показания барометров начнут расти», — добавил синоптик.