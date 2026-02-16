Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

«Сегодня характер погоды в столице будет формировать северная периферия активного балканского циклона, центр которого в середине дня выйдет на восток Черноземья. Погода будет облачная, пройдет снег, местами возможны метели. На юге Московской области и в Новой Москве снег и метели местами будут сильными. Днем в столице — минус 10 — минус 12 градусов, по области — от 9 до 14 градусов мороза, такие значения на шесть-семь градусов ниже климатической нормы», — рассказал Леус.