В МВД рассказали, как мошенники крадут деньги через банкомат

Мошенники используют NFC в смартфонах, чтобы воровать деньги через банкоматы, предупредили в МВД.

Мошенники используют NFC в смартфонах, чтобы воровать деньги через банкоматы, об этом предупредили в МВД РФ.

Сначала злоумышленники звонят под видом «службы безопасности банка» или «полиции» и пугают взломом счёта. Затем убеждают снять все деньги, удалить банковское приложение и установить «новое» по их ссылке.

После установки телефон превращается в карту мошенников. Дальше жертву просят внести наличные через банкомат и приложить смартфон «для защиты средств». Деньги мгновенно уходят преступникам — вернуть их почти невозможно.

В МВД подчеркивают, что если незнакомые лица требуют срочно снять деньги и перевести их «на безопасный счёт» — это мошенники.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать данные у россиян под видом доставки подарка.