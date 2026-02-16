Объяснено, в каких случаях частная клиника обязана принимать по ОМС

По полису ОМС можно лечиться не только в государственных больницах, но и в некоторых частных клиниках. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.
Главное условие — клиника должна работать в системе обязательного медицинского страхования. Если она включена в специальный реестр, то обязана принимать пациентов с полисом ОМС. Деньги за лечение в этом случае клинике перечисляет фонд ОМС.
Узнать, работает ли медцентр по ОМС, можно на сайте территориального фонда ОМС своего региона или на стенде в самой клинике.
Если клиника участвует в программе ОМС, отказ принять пациента с полисом будет незаконным.
Читайте также: Российский педагог упала у доски и получила черепно-мозговую травму.