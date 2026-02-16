Ричмонд
Объяснено, в каких случаях частная клиника обязана принимать по ОМС

По полису ОМС можно лечиться не только в государственных больницах, но и в некоторых частных клиниках.

По полису ОМС можно лечиться не только в государственных больницах, но и в некоторых частных клиниках. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.

Главное условие — клиника должна работать в системе обязательного медицинского страхования. Если она включена в специальный реестр, то обязана принимать пациентов с полисом ОМС. Деньги за лечение в этом случае клинике перечисляет фонд ОМС.

Узнать, работает ли медцентр по ОМС, можно на сайте территориального фонда ОМС своего региона или на стенде в самой клинике.

Если клиника участвует в программе ОМС, отказ принять пациента с полисом будет незаконным.

