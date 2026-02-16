Цены на топливо остаются стабильными на АЗС в Иркутске

IrkutskMedia, 16 февраля. Цены на топливо в Иркутске остаются стабильными и сохраняются на уровне прошлой недели. Владельцы АЗС решили не увеличивать стоимость бензина и дизеля после того, как АИ-92 и АИ-95 подорожали сразу у трёх поставщиков. Корр. агентства приводит актуальные цены на топливо в Иркутске.