Цены на топливо остаются стабильными на АЗС в Иркутске

IrkutskMedia, 16 февраля. Цены на топливо в Иркутске остаются стабильными и сохраняются на уровне прошлой недели. Владельцы АЗС решили не увеличивать стоимость бензина и дизеля после того, как АИ-92 и АИ-95 подорожали сразу у трёх поставщиков. Корр. агентства приводит актуальные цены на топливо в Иркутске.
Так, АИ-92 на АЗС «БРК», «КрайсНефть» и «Роснефть» стоит 62,55 рубля за литр. На станциях «Омни» это топливо обойдётся потребителю 62,25 рубля.
Цена за литр АИ-95 на станциях «БРК», «КрайсНефти» и «Роснефти» равна 66,05 рубля. У «Омни» это горючее стоит 65,75 рубля.
Литр АИ-100 на станциях «БРК» и «Роснефти» обойдётся потребителям в 89,35 рубля. «Омни» сохранили стоимость АИ-100 на уровне прошлой недели, и за литр этого бензина иркутяне заплатят 89 рублей. АИ-98 на заправках «КрайсНефти» также не изменился в цене и обойдётся иркутянам в 89,8 рубля.
Стоимость дизельного топлива также на всех станциях города осталась прежней. Литр этого горючего иркутянам обойдётся в 81,8 рубля.
Напомним, что на прошлой неделе сразу три сети АЗС увеличили цены на популярные марки бензина. Подорожание составило 30−35 копеек.