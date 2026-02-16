Фестиваль с корюшкой и блинами пройдет во Владивостоке

Фестиваль «Рыбацкая Масленица» пройдет во Владивостоке у Национального центра «Россия» в воскресенье, 22 февраля, начало в 12:00. Праздник объединит гастрономический фестиваль корюшки и масленичные гуляния: гостям обещают жареную корюшку, уху и блины с разными начинками, об этом сообщили организаторы.
По их данным, на открытой площадке у Центра «Россия» с 12:00 до 15:00 будут жарить корюшку шеф‑повара известных городских заведений. В списке участников заявлены Валерий Богатырев («Дело в мясе»), Никита Лоек («Ракушка»), Азамат Мухамедов («Омлет станция»), Роман Котовский (ZUMA), Максим Прокопьев, Анатолий Подрубный («На Lava’ше»), Илья Куподеров (Sicilian Pizzeria), Максим Можаровский («Акватория»), Александра Франко («Сыроварня»), Константин Петренко («Море»), Андрей Лукошин («Осама суши») и Илья Зубакин (TOKYO).
С 12:00 до 17:00 у Национального центра откроется масленичная гастрозона. Там будут работать «Русский самовар», буфет НЦ «Россия» в Приморье, «Сестры Ким», а фермерское хозяйство Романа Хмелевского привезет мед.
Отдельный блок программы посвятят ухе: с 13:00 до 14:30 Русская Рыбопромышленная Компания вместе с шеф‑поварами Азаматом Мухамедовым, Александром Черевичкиным («На Lava’ше»), Владимиром Ермоленко («ДоСыта»), Егором Ерошом (Cantina) и Ильей Степановым организует варку ухи.
В буфете НЦ «Россия» запланированы гастрономические мастер‑классы. С 13:00 до 13:40 и с 13:55 до 14:35 там покажут, как готовить блины с икрой минтая, вместе с Русской Рыбопромышленной Компанией и шеф‑поваром Максимом Ланкиным («Мадам Мэй»), а с 14:50 до 15:50 кондитер Елена Латынина («ДоСыта») проведет занятия по росписи пряников.
Культурная часть праздника начнется еще до старта основной гастрономической программы. С 11:30 до 12:00 у Центра «Россия» соберут и запустят «Масленичный поезд», с 12:00 до 16:00 перед зданием будет работать концертная сцена, а с 12:00 до 14:00 проведут народные игры «Качешок».