Фестиваль с корюшкой и блинами пройдет во Владивостоке

В буфете НЦ «Россия» запланированы гастрономические мастер‑классы. С 13:00 до 13:40 и с 13:55 до 14:35 там покажут, как готовить блины с икрой минтая, вместе с Русской Рыбопромышленной Компанией и шеф‑поваром Максимом Ланкиным («Мадам Мэй»), а с 14:50 до 15:50 кондитер Елена Латынина («ДоСыта») проведет занятия по росписи пряников.