В Красноярске нашли 1,4 тонны опасных фруктов

В Красноярск из Китая пытались ввезти манго с опасным вредителем.

Источник: Комсомольская правда

11 февраля в Красноярск из Китая привезли 1,4 тонны манго и питахайи, зараженных опасным вредителем. Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, специалисты провели досмотр товара на фитосанитарном контроле склада «Агротерминал-Таможня».

В партии фруктов обнаружили карантинный объект — червеца Комстока. В итоге весь товар обработали разрешенными к применению препаратами, безопасными для человека.

Справка:

Червец Комстока поражает более 300 видов плодовых, овощных и декоративных культур растений. Карантинные объекты безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая.