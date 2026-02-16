В Красноярске нашли 1,4 тонны опасных фруктов

11 февраля в Красноярск из Китая привезли 1,4 тонны манго и питахайи, зараженных опасным вредителем. Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, специалисты провели досмотр товара на фитосанитарном контроле склада «Агротерминал-Таможня».