Аналитики назвали самые популярные спортивные товары у россиян в январе

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Самым популярным спортивным товаром у россиян по итогам января стали гири, на них спрос вырос почти на 20% в годовом выражении, выяснили для РИА Новости аналитики экосистемы для бизнеса «Контур».
«Наибольший рост спроса отмечен у товаров для силовых тренировок: популярность гирь выросла на 18%, а эспандеров — на 12%», — подсчитали аналитики.
При этом спрос сократился на товары для кардиотренировок: на хулахупы (-30%) и степперы (-13%). Также реже стали покупать скакалки (-14%) и велотренажеры (-10%).
Практически не изменился спрос на коврики для йоги (+1%).
«Тренажеры, развивающие выносливость: степпер, хулахуп и скакалка показали падение спроса, что может быть связано с изменившимися предпочтениями покупателей — к окончанию зимы потребители возвращаются в режим постоянных тренировок в спортзалах и групповых занятиях», — отметила аналитик данных в «Контуре» Ксения Корзан.
По итогам января средний чек по категории спортивных товаров снизился на 4% в годовом выражении — до 3 891 рубля. Средняя цена на степперы, скакалки и коврики для йоги снизилась на 13%, на гири — на 8%.
Аналитики проанализировали 619 тысяч чеков, сформированных в розничных точках в период с 1 по 30 января 2025 года и с 1 по 30 января 2026 года.