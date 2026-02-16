Женщине-инвалиду из Башкирии не выдают жизненно важные лекарства: Бастрыкин поручил доложить о ситуации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жительницы башкирского города Кумертау на обеспечение лекарствами. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для реакции главы СКР стало обращение, оставленное в комментариях в аккаунте приемной ведомства в соцсети «ВКонтакте». Женщина, являющаяся инвалидом, рассказала, что с этого месяца ей не предоставляют жизненно важный препарат, необходимый для регулярной терапии. При этом и другие лекарства на протяжении нескольких лет выдаются с постоянными задержками. Жалобы в профильные структуры результата не дали.
Следком Башкирии уже начал процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и итогах расследования.
