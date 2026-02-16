Женщине-инвалиду из Башкирии не выдают жизненно важные лекарства: Бастрыкин поручил доложить о ситуации

Поводом для реакции главы СКР стало обращение, оставленное в комментариях в аккаунте приемной ведомства в соцсети «ВКонтакте». Женщина, являющаяся инвалидом, рассказала, что с этого месяца ей не предоставляют жизненно важный препарат, необходимый для регулярной терапии. При этом и другие лекарства на протяжении нескольких лет выдаются с постоянными задержками. Жалобы в профильные структуры результата не дали.