Мясников рассказал об опасном синдроме такоцубо: от него в основном страдают женщины

Синдром такоцубо, так называемый «синдром разбитого сердца» весьма опасен. Речь идет о сердечных приступах, причинами которых становятся сильные, в том числе положительные эмоции. И чаще всего от него страдают женщины, рассказал в эфире программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников.
«Очень сильный стресс, и положительный в том числе (в основном у женщин), провоцирует сердечный приступ. При здоровых абсолютно сосудах, здоровом сердце», — рассказал доктор, говоря о синдроме такоцубо.
Доктор Мясников отметил, что бывают случаи, когда этот синдром приводит к летальному исходу.
Ранее популярный теледоктор напомнил, что россияне могут защитить себя от инсульта. Чтобы оставаться здоровым дольше, следует следить за уровнем сахара и холестерина в крови.
До этого Мясников резко высказался о пациентах, которые отказываются принимать статины. Он назвал таких людей «антистатиночниками» и заявил, что именно они несут ответственность за инфаркты и инсульты, которых можно было бы избежать.