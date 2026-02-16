Дворцовый мост в Петербурге загорелся красным

Дворцовый мост и телебашня будут ярко гореть красным цветом в период до 22 февраля включительно. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. Информация появилась на официальном сайте. Также праздничная подсветка в честь Китайского Нового года появилась и на «Лахта Центр».