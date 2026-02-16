Умерла Людмила Солоденко, актриса фильма «Кин-дза-дза»

В своем посте сын актрисы напомнил, что Людмила Солоденко была не только заметной фигурой в советском кинематографе. Она также являлась солисткой знаменитого джаз-оркестра Эдди Рознера и вошла в историю как одна из первых артисток в СССР, осмелившихся выйти на сцену в мини-юбке.