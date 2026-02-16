Ричмонд
Умерла Людмила Солоденко, актриса фильма «Кин-дза-дза»

Актриса из фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко умерла на 77-м году жизни.

Умерла Людмила Солоденко, актриса из фильма «Кин-дза-дза» и сериала «ТАСС уполномочен заявить». Печальную новость подтвердил её сын, актер Андрей Лавров, уточнив, что артистка скончалась на 77-м году жизни.

Как рассказал Андрей Лавров в соцсетях, его мать ушла из жизни в минувшую пятницу, 13 февраля. При этом он не стал раскрывать подробности и называть причину случившегося, ограничившись лишь фактом биографии.

В своем посте сын актрисы напомнил, что Людмила Солоденко была не только заметной фигурой в советском кинематографе. Она также являлась солисткой знаменитого джаз-оркестра Эдди Рознера и вошла в историю как одна из первых артисток в СССР, осмелившихся выйти на сцену в мини-юбке.

Андрей Лавров также отметил, что его мать училась на одном курсе с прославленными актерами Юрием Богатыревым и Любовью Полищук. Сама Людмила Солоденко получила профессиональное образование, окончив Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства.

Также недавно стало известно о гибели актрисы Маргариты Жигуновой, матери Илзе и Андриса Лиепы. Её не стало на 89 году жизни.