Умерла Людмила Солоденко, актриса фильма «Кин-дза-дза»

Умерла Людмила Солоденко, актриса из фильма «Кин-дза-дза» и сериала «ТАСС уполномочен заявить». Печальную новость подтвердил её сын, актер Андрей Лавров, уточнив, что артистка скончалась на 77-м году жизни.
Как рассказал Андрей Лавров в соцсетях, его мать ушла из жизни в минувшую пятницу, 13 февраля. При этом он не стал раскрывать подробности и называть причину случившегося, ограничившись лишь фактом биографии.
В своем посте сын актрисы напомнил, что Людмила Солоденко была не только заметной фигурой в советском кинематографе. Она также являлась солисткой знаменитого джаз-оркестра Эдди Рознера и вошла в историю как одна из первых артисток в СССР, осмелившихся выйти на сцену в мини-юбке.
Андрей Лавров также отметил, что его мать училась на одном курсе с прославленными актерами Юрием Богатыревым и Любовью Полищук. Сама Людмила Солоденко получила профессиональное образование, окончив Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства.
