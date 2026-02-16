В Красноярске в феврале заделывают ямы на дорогах литым асфальтом

Многие водители сомневаются, долго продержится ли асфальт, уложенный зимой. В «Специализированном автотранспортном предприятии» (САТП) Красноярска пояснили, что сейчас применяется так называемый литой асфальт, который также называют зимним. Правда, при работе с ним есть ограничение: при температуре ниже −15 с ним работать нельзя, так как смесь теряет пластичность. Поэтому в сильные холода дорожники берут паузу и возвращаются к работе, как только становится теплее.