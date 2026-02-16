В Красноярске в феврале заделывают ямы на дорогах литым асфальтом

В Красноярске, несмотря на минусовые температуры, не прекращается ямочный ремонт дорог. 16 февраля стало известно, что за прошедшую неделю специалисты заделали повреждения на улицах Перенсона, Ладо Кецховели, Новосибирской, Высотной, Ленина, Брянской и Тотмина.
Многие водители сомневаются, долго продержится ли асфальт, уложенный зимой. В «Специализированном автотранспортном предприятии» (САТП) Красноярска пояснили, что сейчас применяется так называемый литой асфальт, который также называют зимним. Правда, при работе с ним есть ограничение: при температуре ниже −15 с ним работать нельзя, так как смесь теряет пластичность. Поэтому в сильные холода дорожники берут паузу и возвращаются к работе, как только становится теплее.
В САТП отметили, что такой ремонт не заменяет полноценную укладку асфальта. Однако он помогает не дать ямам разрастись и уберечь подвески автомобилей до наступления тепла.