Стало известно, куда пропала и чем занимается звезда группы «Фабрика» Алалыкина

Певица Мария Алалыкина стала популярна благодаря участию в первом сезоне «Фабрики звезд» на Первом канале. Однако позже артистка пропала из шоу-бизнеса. Источник, близкий к ее окружению, рассказал о том, где живет и чем занимается исполнительница.
— Сегодня она основатель лучшей коранической школы в Дагестане. Все, кто связан с Кораном, мечтают у нее поучиться. А когда она Коран читает, хочется слушать и слушать, — отметил он.
По словам собеседника издания StarHit, певица является прекрасной матерью, супругой и учителем для тысячи мусульманок. Он добавил, что «ни о каком одиночестве речи нет», артистка проживает яркую жизнь.
— У нее яркая и насыщенная жизнь, в которой ее окружают люди, влюбленные в слово Всевышнего, — уточнил источник, подчеркивая, что в данное время экс-солистка группы «Фабрика» проживает в Дагестане.
