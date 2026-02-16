Россиянам разъяснили порядок получения медпомощи в частных клиниках по ОМС

«По закону полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медицинские организации, в том числе и частные, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — рассказал Хаминский.
Право на бесплатную помощь действует по всей стране, даже если вы пришли с полисом, выданным в другом регионе.
Юрист пояснил, что финансирование в таком случае поступает напрямую из фонда ОМС. Однако распространяется это правило лишь на те клиники, которые официально включены в реестр участников системы обязательного медицинского страхования. Хаминский также посоветовал проверять наличие у клиники права на работу с полисами через сайт территориального фонда или обратившись к информации на стенде в самом медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что в России увеличили подушевой норматив финансирования по ОМС. При необходимости сложного или высокотехнологичного лечения государство гарантирует его полную оплату независимо от установленного норматива.
