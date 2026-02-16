Россиянам рассказали, как получить помощь в частной клинике бесплатно

Хаминский подчеркнул, что полис ОМС действителен в любых медицинских учреждениях, участвующих в программе госгарантий, включая частные клиники, и действует по всей России, независимо от места его выдачи. Чтобы обратиться в частную клинику по ОМС, следует убедиться, что она включена в реестр медицинских организаций.