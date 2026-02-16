Россиянам рассказали, как получить помощь в частной клинике бесплатно

Россияне могут получать лечение в частных клиниках по полису ОМС, причем совершенно бесплатно. Как это сделать, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Проверить, работает ли конкретная клиника по ОМС, можно на сайте территориального фонда ОМС (ТФОМС) региона или на информационном стенде в самой клинике», — пояснил эксперт в интервью изданию «Прайм».
Хаминский подчеркнул, что полис ОМС действителен в любых медицинских учреждениях, участвующих в программе госгарантий, включая частные клиники, и действует по всей России, независимо от места его выдачи. Чтобы обратиться в частную клинику по ОМС, следует убедиться, что она включена в реестр медицинских организаций.
Ранее KP.RU сообщил, что произошли некоторые изменения в ОМС в 2026 году. Отмечается, что теперь россиянам впервые будет доступен передовой анализ крови. Сдать его можно будет в клинике абсолютно бесплатно, по полису.