Доцент Балынин назвал категорию россиян, у которых будет повышение пенсии в августе

Депутат Госдумы Алексей Говырин ранее сообщил, что с 1 марта 2026 года пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в феврале, увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. По его словам, она вырастет на 100 процентов, то есть станет вдвое больше, однако удвоение коснется только фиксированной части, а не всей суммы пенсии.