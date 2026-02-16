Доцент Балынин назвал категорию россиян, у которых будет повышение пенсии в августе

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что в августе 2026 года пройдет индексация страховых пенсий по старости для пенсионеров, которые официально работали в 2025 году.
Он пояснил, что у тех, кто трудился неофициально, индивидуальные пенсионные коэффициенты не сформировались, поэтому перерасчет их не коснется.
Эксперт добавил, что размер прибавки будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера, передает RT.
Депутат Госдумы Алексей Говырин ранее сообщил, что с 1 марта 2026 года пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в феврале, увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. По его словам, она вырастет на 100 процентов, то есть станет вдвое больше, однако удвоение коснется только фиксированной части, а не всей суммы пенсии.
Помимо этого, ожидается индексация выплат. С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8 процента, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона человек. Размер индексации социальных пенсий ежегодно определяется правительством на основе роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.