Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса из «C.S.I.» Оррико родила от мужа через 10 лет после его смерти

Американская актриса Лаура Оррико родила дочь, воспользовавшись замороженной спермой мужа, умершего 10 лет назад.

Источник: Аргументы и факты

Американская актриса Лаура Оррико родила дочь, воспользовавшись замороженной спермой мужа, умершего 10 лет назад, сообщает журнал People.

Артистка, снимавшаяся в сериалах «C.S.I.: Майами» и «Король Квинса», стала матерью впервые — в 49 лет. В публикации отмечается, что во время родов возникли проблемы и ей пришлось делать экстренное кесарево сечение, однако сейчас с актрисой все в порядке.

Девочка родилась 5 февраля, Оррико назвала ее Авианой Роуз.

Муж артистки, Райан Косгров, умер в 2015 году из-за опухоли мозга, но в 2007-м успел заморозить сперму. После смерти супруга Оррико пыталась найти нового партнера, но не смогла и перенесла пять выкидышей.

«Это сюрреалистично и так захватывающе», — приводит журнал слова родившей актрисы.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова родила второго ребенка.