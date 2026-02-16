Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные каникулы начались в Беларуси на фоне нового похолодания

В Беларуси начались дополнительные каникулы у школьников.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские школьники смогут отдохнуть на дополнительных каникулах, но будут они не у всех.

Так, с 16 по 22 февраля в Беларуси продлятся февральские каникулы для учеников первых и вторых классов, а также для третьеклассников с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на первой ступени общего среднего образования.

Для остальных школьников ближайшее время продолжительного отдыха — весенние каникулы. В Беларуси в 2026 году они продлятся с 22 по 29 марта включительно.

Каникулы у младшеклассников продлятся семь дней. Они начались на фоне нового похолодания в Беларуси.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о неустойчивой погоде, морозах и снеге на неделе с 16 по 22 февраля.

В Белгидромете сообщили, что в понедельник, 16 февраля, в страну пришла холодная воздушная масса. И только по юго-восточной половине республике будет еще ощутимо влияние фронтальных разделов от циклона, который смещается через Украину на Европейскую территорию России. На большей части Гомельской и Могилевской областей в ночные часы — сильные снегопады и метели, на дорогах — снежные заносы. Средняя температура днем от −6 до −12 мороза.

Тем временем госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сказал, что нельзя делать Польше, Литве и Латвии.