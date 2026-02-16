Дополнительные каникулы начались в Беларуси на фоне нового похолодания

Белорусские школьники смогут отдохнуть на дополнительных каникулах, но будут они не у всех.
Так, с 16 по 22 февраля в Беларуси продлятся февральские каникулы для учеников первых и вторых классов, а также для третьеклассников с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на первой ступени общего среднего образования.
Для остальных школьников ближайшее время продолжительного отдыха — весенние каникулы. В Беларуси в 2026 году они продлятся с 22 по 29 марта включительно.
Каникулы у младшеклассников продлятся семь дней. Они начались на фоне нового похолодания в Беларуси.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о неустойчивой погоде, морозах и снеге на неделе с 16 по 22 февраля.
В Белгидромете сообщили, что в понедельник, 16 февраля, в страну пришла холодная воздушная масса. И только по юго-восточной половине республике будет еще ощутимо влияние фронтальных разделов от циклона, который смещается через Украину на Европейскую территорию России. На большей части Гомельской и Могилевской областей в ночные часы — сильные снегопады и метели, на дорогах — снежные заносы. Средняя температура днем от −6 до −12 мороза.
Тем временем госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сказал, что нельзя делать Польше, Литве и Латвии.