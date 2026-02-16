Дополнительные каникулы начались в Беларуси на фоне нового похолодания

В Белгидромете сообщили, что в понедельник, 16 февраля, в страну пришла холодная воздушная масса. И только по юго-восточной половине республике будет еще ощутимо влияние фронтальных разделов от циклона, который смещается через Украину на Европейскую территорию России. На большей части Гомельской и Могилевской областей в ночные часы — сильные снегопады и метели, на дорогах — снежные заносы. Средняя температура днем от −6 до −12 мороза.