В детском саду № 58 Самары идет просушка перед ремонтом

Кроме того, глава города отметил, что в детских садах на первых этажах жилых домов всегда есть риск подобных внештатных ситуаций. По его словам, от этой практики нужно уходить, и специалисты займутся этим вопросом. Возможно, новые детские сады в Самаре буду строить на месте участков после сноса аварийных домов, допустил Иван Носков.