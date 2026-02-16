Ричмонд
В детском саду № 58 Самары идет просушка перед ремонтом

Стало известно, когда в Самаре отремонтируют детский сад, который затопило кипятком.

Источник: прокуратура Самарской области

Глава Самары Иван Носков посетил детский сад № 58, который в конце января затопило кипятком. Дошкольное учреждение находится на первом этаже жилого дома, и в квартире над ним прорвало коммуникации. Тогда у входа частично обрушился потолок. Дети не пострадали, их перевели в другой корпус.

«Сейчас идет просушка верхней квартиры и входной группы. Затем сразу же сделаем ремонт», — рассказал Иван Носков о том, что сейчас происходит в здании.

Кроме того, глава города отметил, что в детских садах на первых этажах жилых домов всегда есть риск подобных внештатных ситуаций. По его словам, от этой практики нужно уходить, и специалисты займутся этим вопросом. Возможно, новые детские сады в Самаре буду строить на месте участков после сноса аварийных домов, допустил Иван Носков.