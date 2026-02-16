Ричмонд
Ольга Бузова представила в Новосибирске фильм «Равиоли Оли»

Телеведущая и певица лично пообщалась со зрителями и журналистами после показа своей первой главной роли в кино.

8

В новосибирском кинотеатре «Победа» состоялась презентация фильма «Равиоли Оли» (16+), главную роль в котором исполнила Ольга Бузова. Известная телеведущая и певица лично представила картину публике, а после показа ответила на вопросы журналистов.

Бузова поделилась впечатлениями от работы над новой для себя актёрской ипостасью, а также поблагодарила поклонников за поддержку.

«Моя аудитория самая щедрая на любовь и комплименты», — призналась артистка, отвечая на вопрос о зрительской реакции.

Визит Бузовой в Новосибирск сопровождался не только официальной частью, но и неожиданным публичным признанием в любви от известного юмориста Тимура Батрутдинова, которое прозвучало по громкой связи во время пресс-подхода.

Фото Бориса Маслакова.