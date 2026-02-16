Днем грация кошки, а ночью мешок картошки: двойную жизнь леопарда засняли в Приморье

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» поделились забавными кадрами самки дальневосточного леопарда под номером Leo 168F. В объектив фотоловушки попала двойная жизнь пятнистой кошки: днем она ведет себя как элегантная хищница, а ночью ее грация куда-то исчезает, а сама кошка выглядит пугающе, сообщила пресс-служба национального парка.
«Днем — элегантная и грациозная леди, а ночью — обворожительная и немного пугающая. На одной из сумеречных фотосессий Leo 168F терлась о дерево, оставляя свою запаховую метку», — говорится в сообщении.
Сотрудники парка отмечают, что фотопортфолио Leo 168F — одно из немногих, где можно встретить столь забавные и необычные кадры.
Несмотря на свою «медийность», взрослая самка до сих пор не имеет собственного имени. Сейчас любой желающий может исправить эту ситуацию, взяв пятнистую красавицу под опеку.
