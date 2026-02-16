Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Днем грация кошки, а ночью мешок картошки: двойную жизнь леопарда засняли в Приморье

Хищница попала в объектив национального парка «Земля леопарда».

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» поделились забавными кадрами самки дальневосточного леопарда под номером Leo 168F. В объектив фотоловушки попала двойная жизнь пятнистой кошки: днем она ведет себя как элегантная хищница, а ночью ее грация куда-то исчезает, а сама кошка выглядит пугающе, сообщила пресс-служба национального парка.

«Днем — элегантная и грациозная леди, а ночью — обворожительная и немного пугающая. На одной из сумеречных фотосессий Leo 168F терлась о дерево, оставляя свою запаховую метку», — говорится в сообщении.

Сотрудники парка отмечают, что фотопортфолио Leo 168F — одно из немногих, где можно встретить столь забавные и необычные кадры.

Несмотря на свою «медийность», взрослая самка до сих пор не имеет собственного имени. Сейчас любой желающий может исправить эту ситуацию, взяв пятнистую красавицу под опеку.

Всадник стога сена: амурский тигр решил отдохнуть и попал на видео в Приморье.

Хищнику было непросто взобраться на «мягкую» подстилку.

Напомним, что недавно забавные кадры получились с амурским тигром. Хищник решил отдохнуть от дел и устроиться на «мягкой» подстилке. Идеальным лежбищем для него стала копна сена в Анучинском районе Приморья. Правда, взобраться удалось не без труда.