Днем грация кошки, а ночью мешок картошки: двойную жизнь леопарда засняли в Приморье

Напомним, что недавно забавные кадры получились с амурским тигром. Хищник решил отдохнуть от дел и устроиться на «мягкой» подстилке. Идеальным лежбищем для него стала копна сена в Анучинском районе Приморья. Правда, взобраться удалось не без труда.