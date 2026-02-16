Актриса Людмила Солоденко скончалась на 77-м году жизни

Советская и российская актриса Людмила Солоденко, запомнившаяся зрителям по ролям в культовых фильмах «Кин-дза-дза!» и «ТАСС уполномочен заявить…», ушла из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на портале kino-teatr.ru.