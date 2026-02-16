Ричмонд
Актриса Людмила Солоденко скончалась на 77-м году жизни

Советская и российская актриса Людмила Солоденко, запомнившаяся зрителям по ролям в культовых фильмах «Кин-дза-дза!» и «ТАСС уполномочен заявить…», ушла из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на портале kino-teatr.ru.

Солоденко родилась 4 сентября 1949 года в Одессе, окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Некоторое время выступала как солистка Эстрадного оркестра Эдди Рознера под псевдонимом Лона Лонг. Сниматься в кино начала с 1972 года.

Причина смерти не раскрывается.

Ранее сообщалось, что умер исполнитель хита Moskau, сооснователь Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель.

