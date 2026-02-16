Названа европейская страна, где популярна программа переселения в Россию

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что интерес в мире к нашей стране растет. Многие иностранцы сначала приезжают в качестве туристов и, осмотревшись, пользуются предоставленной возможностью сменить гражданство. Чаще всего в Россию переезжают жить из Германии, Латвии и США.