Названа европейская страна, где популярна программа переселения в Россию

Соотечественники в Австрии все чаще интересуются программой переселения в Россию. Причина — русофобская политика Вены, рассказал посол РФ в стране Андрей Грозов.
«В условиях проводимой западными странами — и Австрия здесь не исключение — русофобской политики возрос интерес к Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что интерес в мире к нашей стране растет. Многие иностранцы сначала приезжают в качестве туристов и, осмотревшись, пользуются предоставленной возможностью сменить гражданство. Чаще всего в Россию переезжают жить из Германии, Латвии и США.
Позже российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что в США наблюдается растущий интерес среди украинцев к программе переселения соотечественников в Россию.