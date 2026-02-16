Трофейное оружие из зоны СВО покажут в Хабаровске

Научно-практический форум «Народ и армия едины» пройдёт в «Платинум арене» 23 февраля. В программе запланированы выставки, мастер-классы, просмотры документальных фильмов, выступления музыкальных коллективов и выставка трофейной техники и оружия, захваченных российскими военнослужащими у противника в ходе специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одной из ключевых экспозиций форума станет выставка трофейного стрелкового оружия. Гости увидят образцы, состоявшие на вооружении подразделений ВСУ и иностранных наёмников. В числе трофеев — американские автоматические винтовки Colt M5 и M16, пулемёты FN Minimi и M240B, снайперские винтовки Steyr Scout и UKROP UAR-10, противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, гранатомёты Milkor и RBR M-79, а также миномёты различных калибров. Отдельное место займут образцы исторического оружия, такие как винтовка Springfield образца 1903 года и пистолет-пулемёт Thompson Gun. Широко будет представлена коллекция трофейных пистолетов: Walther HP, «Форт-12», EKOL P29, ROHM RC88, SUPER-P, ПГШ-790 «Шмайсер», а также пистолет «Ринг» («Полтава») украинского производства.
Наряду с этим будут представлены современные образцы стрелкового вооружения, стоящие на вооружении Российской армии: автомат АК-12, снайперские винтовки СВДМ, ВСС и АСВКМ, пистолеты Ярыгина и ПСС, а также снайперская винтовка ORSIS T-5000 и карабин Mannlicher Pro Hunter Sports FS. Посетители также смогут ознакомиться с различными образцами бронежилетов и защитной экипировки.
Помимо стрелкового оружия, на открытой площадке будет развёрнут статический показ трофейной боевой техники иностранного производства, доставленной из зоны проведения СВО. Также гости увидят современные образцы вооружения, стоящие на вооружении Российской армии.