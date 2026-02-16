Трофейное оружие из зоны СВО покажут в Хабаровске

Одной из ключевых экспозиций форума станет выставка трофейного стрелкового оружия. Гости увидят образцы, состоявшие на вооружении подразделений ВСУ и иностранных наёмников. В числе трофеев — американские автоматические винтовки Colt M5 и M16, пулемёты FN Minimi и M240B, снайперские винтовки Steyr Scout и UKROP UAR-10, противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, гранатомёты Milkor и RBR M-79, а также миномёты различных калибров. Отдельное место займут образцы исторического оружия, такие как винтовка Springfield образца 1903 года и пистолет-пулемёт Thompson Gun. Широко будет представлена коллекция трофейных пистолетов: Walther HP, «Форт-12», EKOL P29, ROHM RC88, SUPER-P, ПГШ-790 «Шмайсер», а также пистолет «Ринг» («Полтава») украинского производства.