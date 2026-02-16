Стало известно, почему в Красноярске не работает Telegram 16 февраля

В Красноярске, как и по всей России, уже на протяжении нескольких дней продолжаются масштабные перебои в работе мессанджера Telegram. Сервис Downdetector фиксирует жалобы пользователей.
По информации сервиса, проблемы наблюдаются как на мобильных, так и на стационарных устройствах. В частности, жалобы поступают на медленную отправку сообщение, как текстовых, так и голосовых. Также пользователи жалуются до долгую загрузку фото и видео.
Напонмим, что проблемы с мессенджером начались ещё 10 февраля, Роскомнадзор подтвердил, что ввёл ограничительные меры в отношении платформы. В ведомстве пояснили, что ограничения являются вынужденной реакцией на систематические нарушения российского законодательства.
По данным Роскомнадзора, для онлайн-платформ, игнорирующих правовые нормы страны, предусмотрена поэтапная система санкций. При этом ограничения могут быть сняты после полного устранения выявленных нарушений.
«К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», — заявили в ведомстве.
В Роскомнадзоре уточнили, что основные претензии касаются отсутствия должной защиты персональных данных пользователей и недостаточных мер по противодействию мошенничеству, а также использованию платформы в преступных целях.