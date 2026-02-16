Найдены генетические «центры управления» терморегуляцией

«Центры управления терморегуляцией» удалось обнаружить благодаря созданию специальной базы знаний, куда вошли 469 генов, 473 белка и 265 микроРНК, значимых для терморегуляции человека, а также связи между ними и их эволюционные характеристики. Как пояснила старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Елена Игнатьева, ключевым результатом работы стала не просто систематизация данных, а их функциональный анализ. «Мы расставили приоритеты внутри этой сети и показали, какие гены, белки и микроРНК играют наиболее важную роль. Это особенно важно для прикладных задач, например, при поиске генов-кандидатов, связанных со способностью адаптации к холоду или жаре», — отметила она.